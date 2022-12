Eine positive Studie von JPMorgan verleiht den Autobauern am Montag Rückenwind. Die Aktie von Mercedes-Benz notiert nach einem starken Handelsstart inzwischen zwar leicht im Minus. Doch die Stuttgarter zählen für die US-Bank zu den Sektorfavoriten. Da auch das Chartbild wieder gut aussieht, können Anleger nun mit Hebel zugreifen.Entspannung an den Rohstoffmärkten und bei den Lieferketten soll den Autobauern 2023 laut JPMorgan in die Karten spielen. Mit einem Kursziel von 90 Euro wird der Mercedes-Aktie ...

