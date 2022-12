Die Aktien von Readly International +63,93% sind am Montag mit einem Kursfeuerwerk in den Auftakt der neuen Handelswoche gestartet. An der Stockholmer Börse schossen die Readly-Papiere um 56 Prozent auf 11,76 Kronen nach oben. Grund für den enormen Kursanstieg ist diese Unternehmensmittelung.Konkret hat der schwedischen Online-Zeitschriftenkiosk ein Übernahmeangebot erhalten. Der Mitteilung zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...