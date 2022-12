Börsenlegende André Kostolany sagte gern: "Es gibt alte Piloten und es gibt kühne Piloten. Aber es gibt keine alten kühnen Piloten." Was er meinte: Wenn Sie als Spekulant (er hätte wohl nur ungern "Anleger" gesagt) an der Börse alt werden wollen, dann müssen Sie Ihr Risiko im Griff haben. Sie müssen verstehen, wie Sie Ihr Portfolio und wie Sie jede einzelne Spekulation so aufbauen, dass Gewinne maximiert und Verluste minimiert werden. Wie genau das geht, lesen Sie hier.

Den vollständigen Artikel lesen ...