HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Orsted von 1000 auf 800 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Marc Ip Tat Kuen glaubt weiterhin an das Wachstumspotenzial des Windkraftkonzerns - trotz zunehmender Herausforderungen durch höhere Zinsen, Inflation und Lieferkettenprobleme. Dies steht in einer am Montag vorliegenden Studie zu lesen./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060094928

ORSTED-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de