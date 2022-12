Mit den Aktienkursen von BASF, Covestro und anderen Chemiefirmen geht es in einem relativ schwachen Marktumfeld zum Auftakt in die neue Börsenwoche bergab. Allerdings gibt es einige Meldungen, die durchaus Mut für die Entwicklung in den kommenden Monaten machen. So hat sich etwa die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im Dezember zum zweiten Mal in Folge aufgehellt.Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator steigt im Vergleich zum Vormonat um 9,9 Punkte auf minus 21,0 Zähler, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...