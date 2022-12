Anleger gewinnen in den vergangenen Wochen wieder mehr Zuversicht, nachdem ein erstes Zeichen der Entspannung bei den Inflationsraten in den USA und Europa erkennbar ist. Zwar steht die Weltwirtschaft weiterhin vor großen Herausforderungen, allerdings sind Profi-Anleger zugleich so gelassen wie vor dem Ukraine-Krieg, wie dieses seltene Signal zeigt.

