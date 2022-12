Pressemitteilung der paragon GmbH & Co. KGaA:

paragon präsentiert Strategie und Prognosezahlen für die nächsten fünf Jahre

- Zunehmend ansteigender Auftragsbestand soll bereits in 2023 vollständig den Verkauf der Tochter paragon semvox GmbH kompensieren - keine Auswirkung auf das operative Geschäft der anderen vier Geschäftsbereiche erwartet- Umsatz im kommenden Jahr wie in 2022 wieder bei ca. EUR 170 Mio. geplant - veräußerte Tochter paragon semvox GmbH ist dabei schon nicht mehr berücksichtigt- EBITDA-Marge soll in 2023 zwischen 12 und 15% liegen- Regionale Erweiterung im amerikanischen Markt ebenfalls Fokus des Fünf-Jahres-Plans- Mittelfristig soll Geschäftsbereich "Power" mit innovativen Starterbatterien auf Lithium-Ionen-Basis zum größten Wachstumstreiber werden- 2027 deutlich über EUR 300 Mio. Umsatz angestrebt ...

