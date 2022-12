EQS-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kursaussetzung

Ekosem-Agrar: Handel der Unternehmensanleihe 2012/2027 aus wertpapiertechnischen Gründen vorübergehend ausgesetzt Umsetzung der Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlung erfordert Antrag auf Neueinbeziehung

Handel der ESA Anleihe 2019/2029 läuft regulär Walldorf, 5. Dezember 2022 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, gibt bekannt, dass der Handel der Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) mit Handelsschluss am Freitag, 2. Dezember 2022 vorübergehend ausgesetzt wurde. Dies ist in der wertpapiertechnischen Umsetzung der geänderten Anleihebedingungen begründet. Vor dem Hintergrund des ursprünglichen Laufzeitendes der Anleihe am 6. Dezember 2022 benötigt die Hinterlegung der wirksam geänderten Anleihebedingungen bei der Wertpapierbörse einige Tage. Zudem ist - ebenfalls aus wertpapiertechnischen Gründen - eine Neueinbeziehung der Anleihe in den Handel erforderlich, da die Frist zwischen Umsetzung der Beschlüsse und dem ursprünglichen Laufzeitende der Anleihe für eine rechtzeitige Umstellung zu kurz war. Die Hinterlegung der geänderten Anleihebedingungen der Anleihe 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08) konnte dagegen ohne Handelsunterbrechung erfolgen und der Handel läuft regulär weiter, auch wenn bei Banken und Börsen teilweise noch die bisherigen Anleihebedingungen angezeigt werden. Die Gesellschaft informiert die Anleger über ihre Website unter https://www.ekosem-agrar.de/news/ , sobald der Handel wieder aufgenommen wird. Die geänderten Anleihebedingungen sind auf der Website des Unternehmens unter https://www.ekosem-agrar.de/investor-relations/anleihen/anleihe-2012-27/ (ESA-Anleihe 2012/2027) und https://www.ekosem-agrar.de/investor-relations/anleihen/anleihe-2019-29/ (ESA-Anleihe 2019/2029) abrufbar.

Über Ekosem-Agrar Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von knapp 220.000 Rindern (davon über 110.000 Milchkühe) und einer Milchleistung von rund 3.300 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 630.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 13.000 Mitarbeitern in neun Verwaltungsgebieten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2019 eine Betriebsleistung von 565 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 167 Mio. Euro erwirtschaftet.



Ekosem-Agrar Kontakt Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekosem-agrar.de

