Der Markt für Rohöl ist wieder in Bewegung. Ab sofort ist ein weitgehendes Embargo der EU auf russisches Erdöl in Kraft getreten. Zudem soll eine Preisobergrenze für russisches Erdöl durchgesetzt werden. Ob diese Maßnahmen wirksam sind, müssen die kommenden Wochen zeigen. Die Beschlüsse der Opec+ auf dem Treffen vom Wochenende lassen die Ölpreise steigen. Das Konzept mutet zunächst etwas verwegen an: Die Europäische Union und ihre Partner wie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...