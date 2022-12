Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Bayer. Die Aktie von Bayer hat seine jüngsten Verluste zum Wochenauftakt weiter ausgebaut. Die Bank of America streicht ihre Kaufempfehlung in einer aktuellen Studie. Bei den Verkäufen steht die Deutsche Bank im Fokus. Die Aktie der Deutschen Bank gehört auch zum Wochenauftakt zu den Gewinner. Nach dem Mehr-Monats-Hoch Ende November hatte die Aktie wieder über sieben Prozent verloren. Am Freitag haben dann die Käufer aber wieder das Ruder übernommen. Zum Wochenauftakt setzt das Papier nun seine Aufwärtsbewegung fort. Grund dafür ist ein Upgrade eines Analystenhauses.