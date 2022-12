HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3681/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/60 geht es mit eingebauten Sagern von Börse-CEO Christoph Boschan aus einem Roundtable um mein Dauerthema. Weiters habe ich den 25er und 35er der Erste Group, dazu die Beobachtungsliste, in der die Telekom plötzlich wieder eine ATX-Rolle spielt. News gib es zum VAS-Listing, zu Valneva, CA Immo, Research zu RHI Magnesita und OMV. Im Cordoba 78 Cup mussten RWE, Münchener Rück, Daimler Truck, Allianz und Hannover Rück gehen. Roundtable mit Christoph Boschan "Von Hidden zum Champion" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...