Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4383/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/76 geht es um den Wiener Börse Preis und dessen Gewinner, die Idee eines kompliziert-bürokratischen KESt-Modells auf der Verliererseite und ebenfalls auf der Verliererseite bleiben auch heute Energie-Aktien unter politschem Druck. News zu SBO, CA Immo, Research zu Marinomed, Porr, Kapsch TrafficCom. Beim Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace sind Semperit, Pierer Mobility, Vonovia, Bayer und Flughafen Wien ausgeschieden. ATX aktuell: ...

