Der große Technische Jahresausblick! - Seien Sie auch Live dabei!

Das aktuelle Jahr geht zu Ende - informieren Sie sich bereits jetzt über die Ausblicke für das neue Jahr. Außerdem: Auf unserem Instagram-Channel und in unseren Webinaren warten zwei spezielle Live-Events auf Sie!



Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und die Weihnachtszeit ist in vollem Gange. Es lohnt sich also, bereits einen Blick auf das kommende Jahr zu werfen und was dieses für Anleger und Anlegerinnen bereithalten könnte. Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse bei der HSBC stellt wie auch in den vergangenen Jahren aktuelle Charts auf den Prüfstand und wirft einen Blick in die vielzitierte "große Glaskugel". Neben den Aktien- und Rentenmärkten steht auch die Analyse verschiedener Währungen sowie Rohstoffen und Edelmetallen auf der Agenda. Der gesamte Jahresausblick ist auch in der bald erscheinenden Dezember-Ausgabe unseres monatlichen Magazins "Marktbeobachtung" zu finden. Doch so lange müssen Sie nicht warten - die Analysen der Rentenmärkte sind bereits in der vergangenen Woche erschienen. Die Analyse der Rohstoffe und Edelmetalle wurde heute ebenfalls veröffentlicht und sind auf unserer Website einsehbar.







Sie möchten informative und auf den Punkt gebrachte Informationen? Dann schauen sie doch auf unserem Instagram-Channel vorbei. Neben der Chart-Schule, in welcher wir Elemente aus der technischen Analyse in kurzen Videos vorstellen, halten wir auch rund um die Finanz-und Derivatewelt auf dem Laufenden, wie beispielsweise mit Ausblicken auf die kommende Woche und was in der laufenden Woche passiert ist.















