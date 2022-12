Die Immobilien in Deutschland kennen seit Jahren praktisch nur eine Richtung: nach oben. Doch das könnte sich nun ändern. Das glaubt unter anderem Jochen Moebert, makroökonomischer Analyst bei der Deutschen Bank. Er sieht Abschläge im Bereich von 20 bis 25 Prozent bei den Immobilien in Deutschland im Verlauf der kommenden Jahre.Die Hypothekenzinsen sind nach Angaben von Interhyp seit Jahresbeginn von 1 auf 3,9 Prozent gestiegen, was in der Regel zu einer Abkühlung der Nachfrage führt, da sich weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...