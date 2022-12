Interview mit Dr. Jürg Schiltknecht, Vorsitzender des Vorstands von Baloise in DeutschlandDer neue Markenauftritt von Baloise in Deutschland ist umgesetzt. Sind Sie schon ganz in der neuen Welt angekommen?Aus Basler wird Baloise - dazu gehört unser neuer Markenauftritt, aber auch unser in Deutschland neuer Name. Das war ein sehr anspruchsvolles und komplexes Projekt. Von der Konzeption bis zur Umsetzung haben viele Kolleginnen und Kollegen in der gesamten Baloise Gruppe daran mitgewirkt und hart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...