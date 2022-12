Die Allianz Lebensversicherung hebt die Gesamtverzinsung in der Lebensversicherung auf 3,5% an. Das ist ein Anstieg von 0,3 Prozentpunkte. Neben der Zinswende und den Entwicklungen an den Kapitalmärkten führt die Allianz als Grund für die Maßnahme vor allem die eigene Stärke an. "Das ist ein deutliches Signal in einer Zeit, in der viele Menschen ihre Zukunftsvorsorge grundsätzlich verbessern wollen", kommentiert Katja de la Viña, Vorstandsvorsitzende der Allianz Lebensversicherung, die Ankündigung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...