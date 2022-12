Die Aktienmärkte konnten sich in den vergangenen Wochen erholen. Doch nach Ansicht von Stephen Suttmeier, Stratege bei der Bank of America, ist der Boden noch nicht erreicht. Anleger, die hoffen, dass das Schlimmste der Baisse bereits eingetreten ist, sind möglicherweise zu optimistisch, wie die Geschichte zeigt.Nach Ansicht von Suttmeier könne der Markt noch weiter sinken, wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession gerät, was viele erwarten, da der S&P 500 selten die Talsohle erreicht, bevor eine ...

