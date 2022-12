Halle/MZ (ots) -



Eine neue Studie zeigt, dass die Hilfsbereitschaft gegenüber den Flüchtlingen nachlässt. Vor allem in Ostdeutschland, Tschechien und Ungarn findet eine Mehrheit, dass die Unterstützung wegen der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen eingeschränkt werden sollte. Halbiert hat sich etwa die Bereitschaft, ukrainische Flüchtlinge vorübergehend im eigenen Haushalt aufzunehmen, und auch die Spendenbereitschaft ging zurück. Geht das so weiter, kommt in den nächsten Monaten ein Stresstest für die Solidarität mit der Ukraine auf uns zu: Je länger der Krieg dauert und je spürbarer die Folgen hierzulande werden, desto mehr wird die Hilfsbereitschaft auf die Probe gestellt.



