Duravant, ein führender Anbieter von technischer Ausrüstung, erweitert sein Lösungsportfolio für die Lebensmittelverarbeitung durch die Übernahme von Marelec Food Technologies

Duravant LLC ("Duravant"), ein weltweit führender Anbieter von hochtechnisierten Lösungen für Ausrüstung und Automation in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, -verpackung und -umschlag, gab heute die Übernahme von Marelec Food Technologies ("Marelec") bekannt. Marelec ist ein führender Hersteller von intelligenten Portionierungs- sowie kundenspezifischen Wäge- und Sortierlösungen mit Hauptsitz in Nieuwpoort, Belgien. Marelec ist auf die Bereiche Geflügel, Fleisch, Meeresfrüchte und Fischerei spezialisiert und entwickelt und fertigt innovative, schlüsselfertige Systeme, die Lebensmittelverarbeitern auf der ganzen Welt eine hohe Qualität und maximale Erträge garantieren.

"Unsere neue Partnerschaft stärkt die Spitzenposition von Duravant im wachsenden Segment der Lebensmittelverarbeitung", so Mike Kachmer, Präsident und CEO von Duravant. "Marelecs starke Fokussierung auf herausragenden Service und kontinuierliche Innovation ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens, und seine marktführende Stellung macht es zu einer perfekten Ergänzung der Duravant-Familie."

Marelec ist ein weltweit anerkannter Hightech-Anbieter von Lösungen für die Sekundärverarbeitung und bedient seit fast 40 Jahren multinationale Kunden. Das Team von Ingenieuren und Experten für Lebensmittelverarbeitung wird von einer kundenorientierten Designphilosophie geleitet. Die mit innovativen Technologien, wie z. B. Portionierungssoftware mit intelligenten Schneidealgorithmen, ausgestatteten Systeme sind auf hohe Geschwindigkeit und präzise Leistung ausgelegt und tragen zur Maximierung von Ertrag und Qualität bei.

Die umfassenden Kompetenzen von Marelec werden im Produktionszentrum in Belgien präsentiert, in dem sich das Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie der gekühlte Vorführraum befinden. Marelec verfügt über Vertriebs- und Servicezentren in ganz Europa, den Vereinigten Staaten und Asien sowie über ein leistungsfähiges Netz von Vertriebspartnern in über 50 Ländern auf sechs Kontinenten.

"Wir freuen uns darauf, mit Duravant in die nächste Wachstumsphase einzutreten und mit ihren Marken von Weltrang zusammenzuarbeiten", sagte Piet Rommelaere, Gründer und Executive Chairman von Marelec. "Uns verbindet eine Kultur des unermüdlichen Engagements für unsere Kunden, und durch diesen Zusammenschluss können wir unsere Investitionen in Innovation beschleunigen, die umfangreiche Serviceinfrastruktur von Duravant nutzen und unseren Kunden und Partnern mehr Lösungen anbieten."

Über Duravant

Duravant mit Hauptsitz in Downers Grove (Illinois) ist ein globales Unternehmen für technische Ausrüstungen mit Produktions-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen in ganz Nordamerika, Europa und Asien Über sein Portfolio an Betriebsgesellschaften liefert Duravant zuverlässige End-to-End-Prozesslösungen für Kunden und Partner durch technische Fachkompetenz und Integrationswissen, Projektmanagement und hervorragende betriebliche Leistungen. Mit weltweiten Vertriebs- und Servicenetzen unterstützen sie alle Märkte, die sie in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Verpackung und Materialhandhabung unmittelbar und lebenslang im Aftermarket bedienen. Die marktführenden Marken von Duravant stehen für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.duravant.com.

Über Marelec Food Technologies

Marelec Food Technologies ist seit 1983 in der lebensmittelverarbeitenden Industrie tätig. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Hightech-Portionierungs-, Wäge-, Sortier- und Kontrollsysteme für die Fischerei- und Lebensmittelindustrie zur Optimierung der Effizienz von Produktionsprozessen. Für die Entwicklung und Fertigung dieser Systeme ist ein Team von engagierten Ingenieuren und Designern verantwortlich. Ein Netzwerk von internationalen Vertriebsbüros und Händlern in über 50 Ländern bietet MARELEC-Kunden Beratung, schnelle Lieferung und bestmöglichen Kundendienst vor Ort. Die Systeme werden in die ganze Welt geliefert, wobei den individuellen Anforderungen der Kunden höchste Aufmerksamkeit gewidmet wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.marelec.com.

