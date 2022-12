Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wolftank-Adisa +1,56% auf 13, davor 8 Tage im Minus (-28,09% Verlust von 17,8 auf 12,8), Frequentis -2,74% auf 28,4, davor 6 Tage im Plus (10,19% Zuwachs von 26,5 auf 29,2), Goldbarren (250g, philoro) -1,05% auf 13837,2, davor 5 Tage im Plus (1,72% Zuwachs von 13748,5 auf 13984,3), Goldbarren (100g, philoro) -1,04% auf 5537,97, davor 5 Tage im Plus (1,73% Zuwachs von 5500,95 auf 5596,37), Goldbarren (1oz, philoro) -0,87% auf 1739,87, davor 5 Tage im Plus (1,87% Zuwachs von 1722,78 auf 1755,06), Mayr-Melnhof -1,47% auf 160,6, davor 4 Tage im Plus (1,88% Zuwachs von 160 auf 163), Wolford 0% auf 5,7, davor 4 Tage im Minus (-5% Verlust von 6 auf 5,7), AMS -3,44% auf 7,87, davor 3 Tage im Plus (6,26% Zuwachs von 7,67 auf 8,15). Folgende Titel haben den Moving ...

Den vollständigen Artikel lesen ...