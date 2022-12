paragon - Klare Aussagen auf dem EKF2022 in Frankfurt von CFO Dr. Esser, so stellten wir am 29.11.2022 fest. Und am 2.12.022 dann die Lösung für die CHF-Anleihen - Verkauf der KI-Tochter "Semvox" an den Volkswagenkonzern für 40 Mio EUR. Löst die 21 Mio CHF-Anleihe und reduziert die EUR-Anleihe. Auf den Freudensprung der Aktie von 4,72 EUR auf im Hoch 6,02 EUR am 2.12.2022 hiess es schnell wieder "Bonjour Tristesse" - aktuell "nur noch" 5,30 EUR (17:35 Uhr). Warum keine dauerhafte Erholung? Warum nur unwesentlich höher als noch zu der Zeit, in der die April/23 Fälligkeit der CHF-Anleihe wie ein ...

