DJ INDEXÄNDERUNG/Porsche AG ersetzen Puma im DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Porsche AG ersetzen Puma im DAX. Dies teilte der Index-Betreiber der deutschen Börse, Qontigo, am Montagabend mit. Neben Puma werden Verbio in den MDAX aufgenommen. Dafür müssen Varta und Deutsche Wohnen den MDAX verlassen. In den SDAX gelangen neben den Absteigern Varta und Deutsche Wohnen auch noch Elmos Semiconductor und Adva Optical Networking. Den SDAX verlassen werden Aufsteiger Verbio sowie About You, Instone Real Estate und Medios. Bei der Dezember-Überprüfung wurde nach den Regeln Fast Exit und Fast Entry überprüft.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 19. Dezember in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + DAX AUFNAHME - Porsche AG HERAUSNAHME - Puma + MDAX AUFNAHME - Puma - Verbio HERAUSNAHME - Deutsche Wohnen - Varta + SDAX AUFNAHME - Adva Optical Networking - Deutsche Wohnen - Elmos Semiconductor - Varta HERAUSNAHME - About You Holding - Instone Real Estate Group - Medios - Verbio ===

December 05, 2022 16:32 ET (21:32 GMT)

