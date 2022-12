EQS-Ad-hoc: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Helen Giza ist neue Vorstandsvorsitzende von Fresenius Medical Care; Dr. Carla Kriwet verlässt das Unternehmen



05.12.2022 / 23:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, hat heute Helen Giza mit Wirkung zum 6. Dezember 2022 einstimmig zur Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Helen Giza bleibt bis auf Weiteres ebenfalls Finanzvorstand von Fresenius Medical Care. Ihre Vorgängerin, Dr. Carla Kriwet, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen aufgrund strategischer Differenzen.



Als Vorstandsvorsitzende von Fresenius Medical Care wird Helen Giza auch Mitglied des Vorstands der Fresenius Management SE. Dr. Carla Kriwet scheidet aus dem Vorstand der Fresenius Management SE aus.



Fresenius SE & Co. KGaA,

vertreten durch Fresenius Management SE,

Der Vorstand



Bad Homburg v.d.H., 5. Dezember 2022



Mitteilende Person:

Markus Georgi

Senior Vice President Investor Relations & Sustainability

T: +49 (0) 6172 608-2485

markus.georgi@fresenius.com



