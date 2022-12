Die neue Serie vereinfacht den Produktionsprozess, da die Batterie bei der Montage des Akkupacks einfach angeschlossen werden kann, ohne Risiko, dass die Sicherung durchbrennt.

ABLIC (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, im Folgenden "ABLIC"), ein Unternehmen der MinebeaMitsumi Inc., hat heute die S-82K3/K4-Serie von Sekundärschutz-ICs für 3-4 serielle Zellen auf den Markt gebracht, die über die branchenweit erste Wake-up-Funktion verfügen. Die Batterie kann in beliebiger Reihenfolge angeschlossen werden und bietet einen Konstantspannungs-Ausgangspin zur Ansteuerung einer externen RTC (Echtzeituhr).

