DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 6. Dezember

=== 07:00 DE/Talanx AG, Capital Markets Day (07:30 Telefonkonferenz) *** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -4,0% gg Vm 08:00 DE/Produktion im Dienstleistungssektor September 09:00 EU/Abschluss des zweitägigen Treffens der Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieminister 09:00 NL/Prosus NV, Capital Markets Day 09:30 DE/Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), PK mit Präsident Quast zur Prognose für die Bauwirtschaft 2023 *** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister in Brüssel *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Urteil zu Corona- Hilfsfonds der EU 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach, PK zu Reformvorschlägen der Regierungskommission Krankenhausversorgung 10:15 ALB/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am EU-Westbalkan-Gipfel in Tirana 11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd Euro 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 14:00 DE/Gerresheimer AG, Capital Markets Day *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -80,00 Mrd USD zuvor: -73,28 Mrd USD *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht November zu APP-Kaufprogramm und Bericht für Oktober und November zu PEPP-Kaufprogramm 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/Stichwahl im Bundesstaat Georgia um den Sitz im Senat zwischen dem demokratischen Kandidaten Warnock und dem republikanischen Kandidaten Walker - Börsenfeiertag Finnland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

