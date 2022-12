ActiveViam, ein globaler Anbieter maßgeschneiderter Softwarelösungen für die Finanzdienstleistungsbranche, gibt bekannt, dass die Erste Group Bank das neue ActiveViam-Modul zur Überwachung von Limits als erstes Kundenunternehmen einsetzt.

Das Limits-Monitoring-Modul ist in der Bank im vergangenen Monat live gegangen und wird in den kommenden Monaten schrittweise auf einen größeren Leistungsumfang und eine höhere Nutzerzahl erweitert. Die Erste Group Bank wird dabei unterstützt, ihr Risikomanagement zu steuern und dabei die Limits tagesaktuell einzuhalten und zu überwachen.

Die Erste Group Bank hatte darüber zu entscheiden, eine interne Lösung zu entwickeln oder das Produkt eines externen Softwareanbieters zu erwerben. Letztendlich hat sich die Bank für die Lösung von ActiveViam entschieden, nachdem man zuvor ein internes Tool verwendet hatte, das in seinem Leistungsumfang begrenzt war.

"Wir wollten eine Lösung, die sicherstellt, dass alle Risiko-Sensitivitäten, die auf der unabhängigen Preisbewertungsmethode basieren, verfügbar sind und auf allen Aggregationsstufen für sämtliche Einheiten tagesaktuell begrenzt werden können", sagt Marcos Heerdt, Head of Market and Liquidity Risk Analytics bei der Erste Group Bank. "Mit ActiveViam sind wir in der Lage, auf robuste, sichere und skalierbare Weise Sensitivitäten und fiktive Limits in Echtzeit mit einem eigens definierbaren Workflow zu überwachen. Die Konsistenz des Informationssystems wird dadurch erhöht, dass alle im neuen Limit-System verwendeten Messgrößen auch in unseren bestehenden Risk-Cubes verfügbar sind."

Die Erste Group Bank nutzt bereits den FRTB-Accelerator von ActiveViam. Dieser hat der Bank geholfen, die Implementierungskosten zu senken und die Vorschriften für das Marktrisikomanagement einzuhalten.

"Wir haben festgestellt, dass viele der von uns betreuten Organisationen in dem Aufwand für die Pflege von Limits eine Herausforderung sehen ", sagt Colleen Cosgrove, Chief Solutions Officer bei ActiveViam. "Der Prozess ist von Kunde zu Kunde ähnlich. Dank unserer umfangreichen Erfahrung in der Risikodatenmodellierung und Datenaggregation bieten wir eine Lösung, die dieses Problem branchenweit auf kostengünstige und effiziente Weise löst."

Über die Erste Group Bank

Die Erste Group ist die führende Bankengruppe im östlichen Teil der EU. Ihre knapp 45.000 Mitarbeiter:innen (FTE) betreuen in mehr als 2.000 Filialen in sieben Ländern (Österreich, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien) rund 16 Millionen Kund:innen.

Die Erste Group ist seit 2015 Kunde von ActiveViam und hat in dieser Zeit ActiveViam-Technologien für FRTB, Marktrisikoanalyse und VaR-Aggregation eingesetzt.

Über ActiveViam

ActiveViam ist ein globaler Softwareanbieter für die Finanzdienstleistungsbranche und liefert eine Datenanalyseplattform, die eine sichere Entscheidungsfindung in der Unternehmenspraxis beschleunigt. Seit fast zwei Jahrzehnten versetzen wir Finanzdienstleister in die Lage, auf das Unerwartete vorbereitet zu sein und blinde Flecken bei der Entscheidungsfindung zu beseitigen. Unsere innovative Datenaggregations- und -analyseplattform führt kontinuierliche Berechnungen von Risiko- und Leistungsmetriken durch und hilft Kunden Metriken auf riesigen, sich schnell verändernden Datenmengen auf der granularsten Ebene zu untersuchen. Sobald sie auftreten lassen sich Ausreißer erkennen, diagnostizieren und Analysen der Auswirkungen von Was-wäre-wenn-Szenarien in Echtzeit durchführen. Das Ergebnis sind bessere Geschäftsresultate, wie optimierte Gewinne, höhere Investitionsrenditen und geringere regulatorische Risiken. ActiveViam wurde 2005 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das an den führenden Finanzplätzen der Welt London, New York, Singapur, Sydney, Hongkong, Paris und Frankfurt tätig ist. Unsere FRTB-Lösung wurde von Risk als "FRTB Product of the Year" und von Waters Technology als "Best Sell-Side Credit Risk Product" ausgezeichnet. www.activeviam.com

