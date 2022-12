Nach einem durchwachsenen Wochenstart dürfte der Dax auch am Dienstag schwächer starten. Das sind die Hintergründe dafür und dann zieht Porsche in den Dax ein. Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Zum Wochenanfang waren Anleger vor anstehenden Notenbank-Treffen in Deckung gegangen. Ein überraschend starkes Wachstum des US-Servicesektors hat an der Wall Street zudem die Zinssorgen der Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...