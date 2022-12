Im DAX winken den Anlegern am Dienstag zunächst keine Nikolaus-Geschenke. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart kaum verändert auf 14.444 Punkte. Am Vortag gab es leichte Verluste, nachdem der DAX in der Vorwoche mit 14.584 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht hatte.Das damalige Zwischenhoch bei 14.709 Punkten bleibt die Orientierungsmarke nach oben. Auch an der Wall Street hatte es am Montagabend eine Korrektur auf hohem Niveau ...

