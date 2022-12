The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.12.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.12.2022



ISIN Name

DE000HLB3FR2 LB.HESS.-THR.E0511B/134

CH0305186535 ZUERCHER KT.BK 15-22

XS0470740530 TELEFONICA EM. 09/22 MTN

DE000HLB2D58 LB.HESS.-THR.IS.12A/2015

CH0525158439 SYNGENTA FIN. 20/22

