Brüssel würgt europäischen Öl-Markt weiter ab. Mit der Preiskappung für russisches Öl stehen dem Markt rund 240 Millionen Liter Öl am Tag weniger zur Verfügung. Hektischer Führungswechsel bei Fresenius Medical Care. Die neue Vorstandsvorsitzende Kriwet wurde am Montag kurzerhand rausgeworfen. Talanx erlebt ein starkes Geschäftsjahr und beteiligt die Aktionäre. Der Dividendenvorschlag steigt um 25 % auf 2,00 Euro je Aktie.Auch der asiatische Aktienhandel tendiert am Dienstagmorgen zur Schwäche. Während sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...