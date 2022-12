ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für H&M vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 85 auf 80 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die gegenwärtige Bewertung der Aktien spiegele nicht die nachlassende geschäftliche Dynamik und das anspruchsvollere operative Umfeld wider, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen des Marktes an das kommende Geschäftsjahr erschienen recht hoch gesteckt. Unter den Bekleidungseinzelhändlern seien die Papiere der Primark-Mutter AB Foods sein Favorit./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 05:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

H&M-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de