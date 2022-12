EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kooperation/Nachhaltigkeit

Partnerschaft mit schwedischem Textil-zu-Textil-Recyclingunternehmen wird die Produktion von Spezialfasern der Marken TENCEL und LENZING ECOVERO unter Verwendung von recyceltem Material weiter steigern

Geliefert wird zu 100 Prozent recycelter, textiler Circulose Faserzellstoff Lenzing/Stockholm - Die Lenzing Gruppe, weltweit führende Anbieterin von nachhaltig hergestellten Spezialfasern, und Renewcell, ein Textil-zu-Textil-Recycling-Pionier aus Schweden, haben heute eine mehrjährige Liefervereinbarung unterzeichnet, um den Wandel der Textilindustrie von einem linearen zu einem Modell der Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Die Vereinbarung gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren und beinhaltet den Verkauf von 80.000 bis 100.000 Tonnen des zu 100 Prozent recyceltem Circulose Textilzellstoffs an Lenzing. Der recycelte Zellstoff wird in der Produktion von Lenzing Cellulosefasern für Bekleidung und andere textile Anwendungen verwendet. "Die Textil- und Bekleidungsindustrie muss sich ändern. Durch die Unterzeichnung der Vereinbarung mit Renewcell ist Lenzing in der Lage, das Thema Recycling weiter zu verstärken und damit die Transformation des textilen Geschäftsmodells von einem linearen zu einem Kreislaufmodell zu beschleunigen. Als Champion der Nachhaltigkeit wissen wir, dass der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft von entscheidender Bedeutung ist, um das Problem der enormen Mengen an Textilabfällen in der Branche zu bewältigen", so Christian Skilich, Chief Pulp Officer der Lenzing Gruppe. "Lenzing ist ein bedeutender Vertreter unserer Branche, der durch seine bahnbrechenden technischen Leistungen und seine Vorreiterrolle im Bereich der Nachhaltigkeit heraussticht. Unsere neue Partnerschaft fügt sich perfekt in die Strategie von Renewcell ein, die Verbreitung von Kreislaufmaterialien durch die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Akteuren der Modebranche zu beschleunigen. Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Lenzing und das gemeinsame Ziel, Mode zirkulär zu machen", erklärt Patrik Lundström, CEO von Renewcell, in einer Stellungnahme zu der Vereinbarung. Canopy, eine gemeinnützige Umweltorganisation, die sich der Bewahrung der Wälder sowie dem Arten- und Klimaschutz verschrieben hat, begrüßt die Vereinbarung zwischen Lenzing und Renewcell. "Für die Modeindustrie stellt ein beschleunigter Übergang zu einer kreislauffähigen Produktion mit geringer Umweltauswirkung die Herausforderung in diesem Jahrzehnt dar. Aus diesem Grund ist die Partnerschaft zwischen Lenzing und Renewcell so erfrischend - sie wird die kohlenstoffarmen Lösungen der nächsten Generation in großem Maßstab marktfähig machen", so Nicole Rycroft, Executive Director bei Canopy. "Die Zeit für das Klima und die biologische Vielfalt läuft ab, daher müssen alle Unternehmen das Rennen um die Kreislaufwirtschaft gewinnen." Mit ihren REFIBRA und Eco Cycle Technologien bietet Lenzing Lösungen für die Umgestaltung der Textil- und Vliesstoffindustrien in Richtung Kreislaufwirtschaft. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie und der ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele von Lenzing, ein echter Champion der Kreislaufwirtschaft zu werden und bis 2025 Spezialtextilfasern der Marken TENCEL und LENZING ECOVERO mit bis zu 50 Prozent Alttextilien-Recyclinganteil auf kommerzieller Basis anzubieten. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet Lenzing mit Recycling-Pionieren wie Renewcell zusammen. Circulose stammt zu 100 Prozent aus Textilabfällen, z. B. alten Jeans und Produktionsausschuss, und wird zu Faserzellstoff. Textil- und Produktionsabfälle werden so zu neuen und hochwertigen Textilprodukten. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=vQ03hueWvfyd

Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist die Lenzing Gruppe Partnerin der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und treibt zahlreiche neue Entwicklungen voran.



Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsument:innen schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des Green Deals der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: nämlich eine CO 2 -freie Zukunft zu verwirklichen.



Über Renewcell

Re:NewCell AB (publ) ("Renewcell") wurde 2012 von Innovatoren der Königlichen Technischen Hochschule Stockholm (KTH) gegründet und ist ein mehrfach preisgekröntes, nachhaltiges Technologieunternehmen mit Sitz in Schweden. Die Vision des Unternehmens ist es, Mode zirkulär zu machen.



Mit seinem patentierten Verfahren ist Renewcell in der Lage, cellulosehaltige Textilabfälle, wie Baumwollkleidung, zu recyceln und in ein ursprüngliches neues Material namens Circulose zu verwandeln. Das Drapers Magazine hat Circulose bei seinen Sustainable Fashion Awards 2022 ausgezeichnet. Fast Company ernannte Renewcell zu einem der innovativsten Unternehmen der Welt 2021. Circulose wurde auch in die Liste der 100 besten Erfindungen 2020 des TIME Magazine aufgenommen.



Über Circulose

Circulose ist ein einzigartiges Material für Bekleidung, das zu 100 Prozent recycelt, wiederverwertbar, biologisch abbaubar und von gleichwertiger Qualität wie Neuware ist. Circulose macht Mode zirkulär.



Der Faserzellstoff wird zu 100 Prozent aus Textilabfällen wie abgetragenen Kleidungsstücken und Produktionsabfällen hergestellt. Er wird von Faserherstellern zur Herstellung von Stapelfasern oder Filamenten aus Viscose, Lyocell, Modal, Acetat und anderen Cellulosefasern verwendet. Diese Fasern werden dann zu Garnen gesponnen, zu Stoffen gewebt oder gestrickt und schließlich zu neuen hochwertigen Textilprodukten verarbeitet.



Renewcell produziert Circulose in einem patentierten Verfahren, das zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist wird, in seiner neu eröffneten Industrieanlage Renewcell 1 im schwedischen Sundsvall.



Über Canopy

Canopy ist eine gemeinnützige Umweltorganisation, die sich der Bewahrung der Wälder sowie dem Arten- und Klimaschutz verschrieben hat. Canopy hat bereits mit über 850 Unternehmen zusammengearbeitet, um wegweisende Umweltstrategien zu entwickeln, die helfen ihre Lieferketten nachhaltiger zu gestalten, innovative Lösungen hervorzubringen und damit zum Erhalt der verbliebenen alten Wälder und gefährdeter Waldbestände unserer Erde beizutragen. www.canopyplanet.org.



