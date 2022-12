Die Aktien von Bayer sind am Vortag direkt weiter unter Druck geraten und nachhaltig unter den 200er-EMA bei 54,16 Euro gefallen. Die Aktien gingen dabei mit einer langen bärischen Tageskerze direkt am Tagestief aus dem Handel. Und deuten damit eher direkt weiter fallende Kurse an. Am Vortag hieß es im Insight: "Aktuell zeigen sich die Aktien von Bayer mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper ...

Den vollständigen Artikel lesen ...