(shareribs.com) London 06.12.2022 - Die Ölpreise zeigen sich am Dienstagmorgen etwas fester. Am Montag verzeichneten die Notierungen die stärksten Verluste seit zwei Wochen, da unklar ist, welche Auswirkungen der Preisdeckel auf russisches Rohöl haben wird. Zum Wochenauftakt ist in den der EU das Embargo gegen russisches Rohöl in Kraft getreten. Damit wollen die Mitgliedsstaaten Russland Öleinnahmen ...

