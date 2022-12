FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken und haben damit an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 141,60 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 1,89 Prozent.

Deutsche Konjunkturdaten fielen zum Handelsauftakt am deutschen Rentenmarkt besser als erwartet aus. Im Oktober verzeichnete die deutsche Industrie wieder mehr Aufträge. Das Statistische Bundesamt meldete einen Zuwachs um 0,8 Prozent im Monatsvergleich. Analysten hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet, nachdem der Auftragseingang in den beiden Monaten zuvor jeweils gesunken war.

Am Morgen wurden auch Äußerungen des Chefvolkswirts der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, bekannt. Lane sagte in einem Zeitungsinterview, dass sich die Inflation der Eurozone in der Nähe ihres Zenits befinde. Noch sei es aber unsicher, ob die Inflation ihren Höhepunkt bereits erreicht habe, oder ihn erst Anfang 2023 erreichen werde. "Wir gehen davon aus, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein werden, aber es wurde bereits viel getan", sagte Lane./jkr/bgf/jha/