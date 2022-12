Was haben der Wittelsbacher Platz in München, digitale Zwillinge und das Metaverse miteinander zu tun? Wir verraten jetzt, welche Dax-Aktie hier ein Vorreiter ist und in Zukunft kräftig profitieren kann. Von Stephan Bauer Die Spur führt zum Technologie-Unternehmen Siemens: Der in München beheimateteDAX-Konzern arbeitet an der Virtualisierung von Entwicklungsprozessen mit so genannten Digitalen Zwillingen - und die werkeln im industriellen Metaverse. ...

