Bonn (ots) -Am vergangenen Samstag (3. Dezember) nahm die Mitgliederversammlung von CARE einen Führungswechsel ihrer Aufsichts- und Beratungsorgane vor. Die Mitgliederversammlung wählte Prof. Dr. Claudia Warning als neue Präsidentin von CARE. Sie folgt auf Prof. Dr. Winfried Polte, der nach fünf Jahren das Kontrollgremium auf eigenen Wunsch verließ."Für mich ist es eine Ehre, dieses Amt zu übernehmen. Das Mandat von CARE überzeugt und motiviert mich und CARE ist eine gute Organisation. Seit über 75 Jahren steht CARE für schnelle und effiziente Hilfe für Menschen in Not. Das ist heute so wichtig wie bei der Gründung von CARE. Dass dabei Frauen und Mädchen im Mittelpunkt stehen, ist nicht nur sachgerecht, sondern zukunftsweisend. Nur wenn wir die Gleichberechtigung weiter fördern, lässt sich Armut langfristig besiegen", sagte Warning zu ihrer Wahl.Prof. Dr. Claudia Warning ist Honorarprofessorin am Internationalen Zentrum für nachhaltige Entwicklung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Bis zum Frühjahr 2022 war sie als Ministerialdirektorin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung tätig. Zwischen 1985 und 2021 hatte sie haupt- und ehrenamtliche Leitungsverantwortung in verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, darunter Brot für die Welt, Karl Kübel Stiftung und der Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe.Neben der neuen Präsidentin bestätigte die Mitgliederversammlung Ingrid Sehrbrock (ehem. stellv. Vorsitzende des DGB) als Vizepräsidentin und Dr. Wolfgang Jamann als zweiten Vizepräsidenten des Verwaltungsrates. Als weitere Mitglieder wurden Dr. Karl Addicks und Judith Aßländer neu in den Verwaltungsrat aufgenommen.Auch im Kuratorium von CARE wurde ein Neuzugang bestätigt: Die Mitgliederversammlung bestellte MdB Jessica Rosenthal als stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums. Der Vorsitzende Heribert Scharrenbroich wurde für weitere drei Jahre ins Amt gewählt. Als Ombudsfrau und Ethikbeauftragte wird sich zukünftig Prof. Dr. Renate Dendorfer-Ditges für CARE engagieren.