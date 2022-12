Köln (ots) -1LIVE ist in diesem Jahr mit dem Radiokulturpreis der GEMA geehrt worden. Die Redaktion erhielt die Auszeichnung in der Kategorie "Unterhaltungsmusik".Schiwa Schlei, Programmchefin von 1LIVE: "Die Auszeichnung freut uns unglaublich, weil sie genau die Elemente von 1LIVE ehrt, die uns ein besonderes Anliegen sind: unsere Musik, unsere Veranstaltungen im Sektor und natürlich unser Anliegen, einer jungen Zielgruppe nicht nur Popkultur zu vermitteln, sondern Kultur und damit auch junge Kulturschaffende in NRW zu fördern."In ihrer Begründung lobte die Jury nicht nur die Musikauswahl, mit der 1LIVE eine Brücke zwischen aktueller Chartmusik und Songs jenseits des Mainstreams schlägt. Hervorgehoben wurde auch der hohe musikredaktionelle Anteil im Programm: "Fundiert recherchierte und hochwertig aufbereitete Beiträge rund um Musikkultur sowie die hinter den Werken stehenden Urheberinnen und Urheber sind das Markenzeichen von 1LIVE", heißt es. Und: "Abseits des regulären Radiobetriebs setzt 1LIVE Maßstäbe im Veranstaltungsbereich."Neben der 1LIVE-Redaktion, die den Preis am 22. November persönlich entgegennahm, wurde in diesem Jahr in der Kategorie "Ernste Musik, Jazz sowie sonstige gehobene Vokal- und Instrumentalmusik" SWR2 ausgezeichnet.Der Radiokulturpreis wird seit 2015 jedes Jahr an zwei Radiosender verliehen, die sich in besonderer Weise der Musikkulturförderung verschrieben haben und die sich durch ihre spezifische Mischung aus Information, Unterhaltung und Musik in besonderem Maße zur kulturellen Vielfalt in Deutschland beitragen.Fotos unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5387543