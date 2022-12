Der amerikanische Versicherungskonzern Hanover Insurance Group, Inc. (ISIN: US4108671052, NYSE: THG) schüttet am 30. Dezember 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 81 US-Cents je Aktie aus, wie am Montag berichtet wurde. Record day ist der 15. Dezember 2022. Im Vergleich zum Vorquartal (75 US-Cents) ist dies eine Anhebung um acht Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 3,24 US-Dollar an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...