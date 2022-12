Nach seiner beeindruckenden Rally von rund 200 Dollar hat der Goldpreis am Montag Gewinne abgegeben. Kurzfristig dürfte das Edelmetall dadurch eine Korrektur einleiten. Mike McGlone, Volkswirt bei Bloomberg Intelligence, hält Gold in den kommenden Monaten aber für eine gute Wahl. Das sind die Gründe."Unser Basisszenario geht von einem globalen deflationären Reset aus, der die Straffung der Zentralbanken in eine Lockerung umwandeln und Gold unterstützen wird", sagte er gegenüber dem Internetportal ...

