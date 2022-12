Cupra wird den vollelektrischen Tavascan in China produzieren und von dort aus in die Absatzmärkte wie Europa exportieren. Mit der Fertigung in China für die Weltmärkte wird der Tavascan innerhalb des VW-Konzerns aber wohl ein Einzelfall bleiben. Wie Volkswagen gegenüber Bloomberg erklärte, wird das für 2024 geplante SUV-Coupé im MEB-Werk in Anting gefertigt, da die Kapazitäten in Europa begrenzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...