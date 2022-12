HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Covestro anlässlich einer Fachkonferenz der Privatbank auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Grundtenor der Präsentation von Finanzvorstand Thomas Toepfer sei nicht so pessimistisch gewesen, wie von ihm befürchtet, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Rückgang des Konzernvolumens im Jahresvergleich scheine sich im November, verglichen mit dem Monat Oktober, abgeschwächt zu haben, insbesondere in Europa. Das Asiengeschäft des Kunststoffkonzerns wachse weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2022 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

COVESTRO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de