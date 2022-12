Die Wall Street wurde am Montag von den wieder zunehmenden Zinssorgen belastet. Der überraschend gut ausgefallene ISM-Einkaufsmanagerindex leistet den Befürchtungen zusätzlich Vorschub, dass die Fed zu wenig Spielraum für eine moderate Geldpolitik besitzt. Der Dow Jones sank um 1,40 % auf 33.947 Punkte. Der S&P 500 verlor 1,79 % auf 3.998 Punkte. Auch der Technologieindex Nasdaq 100 gab deutlich nach und beendete den Handel mit einem Minus von 1,73 % auf 11.786 Punkte.



An deutschen Börsen stand heute bei Fresenius Medical Care der überraschende Rücktritt von Vorstandschefin Carla Kriwet im Fokus der Anleger. Kriwet legt das Mandat mit sofortiger Wirkung nieder, bleibt aber Finanzvorstand von FMC. Wie gestern schon angekündigt, hat die Deutsche Börse die Entscheidung getroffen, dass Porsche am 19. Dezember in den Dax aufsteigt und dort Puma ersetzt. Eine positive Nachricht gab es von der deutschen Konjunktur: Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lag der Auftragseingang der heimischen Industrie 0,8 % höher als im Monat zuvor. Ökonomen hatten im Vorfeld nur ein Plus von 0,1 % erwartet. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,28 % bei 14.406 Punkten und tritt damit vorerst weiter auf der Stelle.



