Xiamen, China (ots/PRNewswire) -Milesight (https://www.milesight-iot.com/?utm_source=cision&utm_medium=pr&utm_campaign=vs-news&utm_id=2211.2), ein globaler Anbieter von AIoT-Lösungen, führt eine Produktserie zur Belegungserkennung und Personenzählung ein, die hochmoderne KI- und ToF-Technologien einsetzt. Diese Produktserie, die sich auf Arbeitsplatzbelegung und Personenzählung konzentriert, setzt zur Erzeugung von Echtzeit-Belegungsdaten und Personenflussstatistiken IoT-Technologien ein, und soll so die potenzielle Raumauslastung verbessern.Wandeln Sie mit dem KI-Arbeitsplatzbelegungssensor von Milesight Daten in räumliche Intelligenz umDieser KI-basierte Sensor ermöglicht eine genaue Personenzählung, um ein vollständiges Bild des betreffenden Bereichs zu erhalten. Dank LoRaWAN® zerstreut die verwendete kleine Payload-Größe die Datenschutzbedenken im Hinblick auf eine vollständige Anonymität. Durch die Erfassung umfangreicher Daten wird ein wertvolles Netzwerk von Raumdaten ermöglicht. Die gesammelten Daten lassen sich sofort in Informationen umformen, die eine großartige Raumauslastung ermöglichen.Der Sensor kann zur Lösung aller Raumprobleme eingesetzt werden. Der Hauptwert der Lösung unter Anwendung des Raumbelegungssensors Milesight VS121 (https://www.milesight-iot.com/lorawan/sensor/vs121/?utm_source=cision&utm_medium=pr&utm_campaign=vs-news&utm_id=2211.2) besteht darin, verstreute und kaum erfassbare Raumdaten in praktische Informationen für eine verbesserte Raumausnutzung und ein wissenschaftliches Raummanagement umzuwandeln. Dieser Sensor eignet sich zur Anwendung an Arbeitsplätzen (https://www.milesight-iot.com/solutions/workplace-occupancy/?utm_source=cision&utm_medium=pr&utm_campaign=vs-news&utm_id=2211.2), in Einzelhandelsgeschäften, Einkaufszentren, Supermärkten und Besprechungsräumen sowie für Workstations und Eingangsbereiche.- LoRaWAN®-basiert- Bis zu 98 % Genauigkeit- 100 % Anonymität bei der Erkennung (DSGVO-konform)- Großer Detektionsbereich von 78 m2- 16 benutzerdefinierte Erkennungsbereiche- Bidirektionale Personenzählung- Milesight D2D-Kommunikation- Einfache KonfigurationVerwandeln Sie mit dem Milesight 3D-ToF-Personenzählungssensor Zahlenangaben in Erkenntnisse zur EntscheidungsfindungMithilfe der ToF-Technologie wird der Personenfluss im Überwachungsbereich unter Wahrung voller Anonymität mit einer extrem hohen Genauigkeit von 99,5 % gezählt. Die fortschrittliche Richtungsumkehr vermeidet unnötige und überflüssige Statistiken und ermöglicht eine zuverlässige Leistung. Schauen Sie sich den folgenden Genauigkeitsprüfbericht an, um herauszufinden, wie genau der Sensor in unterschiedlichen Anwendungsszenarien zählt > > (https://resource.milesight-iot.com/milesight/document/accuracy-testing-report-vs132-3d-tof-people-counting-sensor.pdf?utm_source=cision&utm_medium=pr&utm_campaign=vs-news&utm_id=2211.2)Er gelangt hauptsächlich für solche Unternehmen, wie Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, Supermärkte, Geschäftsgebäude und das Transportwesen zum Einsatz. Außerdem bietet er die Möglichkeit zur intelligenten Verknüpfung mit Steuerungen, wie HLK-Anlagen und Gebäudemanagementsystemen. Wo immer es Bedenken hinsichtlich der Personenzählung (https://www.milesight-iot.com/solutions/people-counting/?utm_source=cision&utm_medium=pr&utm_campaign=vs-news&utm_id=2211.2) gibt, ist der Milesight 3D-Personenzählsensor (https://www.milesight-iot.com/lorawan/sensor/vs132/?utm_source=cision&utm_medium=pr&utm_campaign=vs-news&utm_id=2211.2) die optimale Lösung. Die erfassten Daten gelangen in eine Betriebsdatenbank, um ein intelligentes Datenmanagement und eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.- 100 % Anonymität bei der Erkennung (DSGVO-konform)- Extrem hohe Genauigkeit von 99,5 %- Intelligente Erkennung mit Richtungsumkehr- ToF-Lichtquelle für volle Dunkelheit- Bidirektionale Personenzählung- Lokale Speicherkapazität für 1 Million Datensätze- Benutzerfreundliche Verwaltung mit DeviceHubDiese Produktreihe wird sich unter Ausnutzung der Raumbelegungserkennung und Personenzählung auf dem Markt auszeichnen und in Zukunft eine hervorragende, vielversprechende Raumauslastung ermöglichen.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/steigern-sie-die-arbeitsplatzauslastung-und-nutzen-sie-eine-personenzahlung-zu-ihrem-vorteil-301694442.htmlPressekontakt:Vertriebsteam: iot.sales@milesight.com; Marketing-Team: iot.marketing@milesight.comOriginal-Content von: Milesight, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165321/5387629