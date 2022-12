Porsche: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die Porsche AG-Aktie (ISIN: DE000PAG9113) konnte seit ihrem Start an der Börse bei 82,50 Euro seit Ende September 2022 um beachtliche 30 Prozent zulegen. Überwand der Aktienkurs erstmals am 27.10.22 die 100 Euro, so näherte sie sich am 21.11.22 mit 109,45 Euro bereits der 110-Euro-Marke an. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Aktie bei 106,80 Euro.

Die bevorstehende Aufnahme in den DAX und die überwiegend positiven Analystenkommentare könnten der Aktie in den nächsten Wochen noch zusätzliches Aufwärtspotenzial verleihen. Kann die Porsche-Aktie, die von JP Morgan mit einem Kursziel von 140 Euro zum Kauf empfohlen wird, in den nächsten Wochen ihr Hoch vom 21.11.22 überwinden und danach auf 115 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 108 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Porsche-Aktie mit Basispreis bei 108 Euro, Bewertungstag 13.3.23, BV 0,1, ISIN: CH1227448581, wurde beim Aktienkurs von 106,80 Euro mit 0,69 - 0,70 Euro gehandelt.

Gelingt der Porsche-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 115 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,08 Euro (+54 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 99,101 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Porsche-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 99,101 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SQ5ACY4, wurde beim Aktienkurs von 106,80 Euro mit 0,78 - 0,80 Euro taxiert.

Kann die Porsche-Aktie in absehbarer Zeit auf 115 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,58 Euro (+98 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 94,683 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Porsche-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 94,683 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG6FPP6, wurde beim Aktienkurs von 106,80 Euro mit 1,24 - 1,25 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Porsche-Aktie auf 115 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,03 Euro (+62 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Porsche-Aktien oder von Hebelprodukten auf Porsche-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de