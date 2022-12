Herr Beitz, nach der Corona-Pandemie die hohe Inflation: Was macht das mit der Altersvorsorge-Bereitschaft der Menschen?Man könnte meinen, dass die Bürger durch Inflation, Krieg in der Ukraine und die Corona-Wellen laufende Aufwendungen auch in der Altersvorsorge reduzieren und vorsichtig sind. Das würde dazu führen, dass bei den Lebensversicherungen mehr Beitragspausen in Anspruch genommen werden oder gar das Storno steigt. Aber tatsächlich sehen wir den gegenteiligen Effekt. Viele Vorsorgesparer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...