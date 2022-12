Original-Research: Cannovum AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Cannovum AG



Unternehmen: Cannovum AG

ISIN: DE000A2LQU21



Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage

Empfehlung: Buy

seit: 06.12.2022

Kursziel: EUR 15,30

Kursziel auf Sicht von: 36 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA



Strategisch positioniert für Legalisierung von Genusscannabis

Mit einem Kursziel von EUR 15,30 je Aktie und einer von uns erwarteten Kursperformance von rund 226,9% nehmen wir die Aktien der Cannovum AG mit einem Buy-Rating in unsere Research Coverage auf; angesichts des Frühphasencharakters des Geschäftsmodells stufen wir das Risiko für die Erreichung unserer Ergebnisprognosen als sehr hoch ein. Unser Kursziel ergibt sich aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode), für das wir im Base-Case-Szenario einen Wert des Eigenkapitals von EUR 15,30 je Aktie ermitteln. In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und errechnen Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 10,10 (10%-Quantil) und EUR 18,80 (90%-Quantil) je Aktie. Alternativ für die Bewertung der Cannovum-Aktie herangezogene marktorientierte Peergroup-Multiplikatoren (Sekundärbewertungsmethode) unterstützen mit einem Kursziel von EUR 14,10 (EV/Umsatz 2026e) die Bewertungsergebnisse des DCF-Modells.



Drei Jahre nach Gründung im Jahr 2019 ist Cannovum heute nach unserer Einschätzung einer der führenden volllizenzierten Anbieter von Cannabis für medizinische Zwecke in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Wertschöpfung an, angefangen vom Import hochwertiger cannabinoider Ausgangsstoffe über die Herstellung von Medizinprodukten und den flächendeckenden Vertrieb cannabinoidhaltiger Arzneimittel bis hin zur medizinisch-wissenschaftlichen Aufklärung. Damit stellt Cannovum Ärzten und Apothekern ein umfassendes Angebot medizinalcannabinoidhaltiger Produkte unter einer eigenen Marke bereit und ist aus unserer Sicht strategisch positioniert, um von der erwarteten Liberalisierung des Cannabismarktes für Freizeitzwecke ("Genusscannabis") zu profitieren.



Als klassisches Wachstumsunternehmen befindet sich Cannovum in einem Markt in seiner Frühphase. In dieser Phase wird die Ausweitung von Marktanteilen gegenüber der Erzielung von Gewinnen priorisiert. Dementsprechend wird sich die Ertragslage von Cannovum erst im Zuge der von uns erwarteten Skalierung und der erwarteten kontrollierten Freigabe von Genusscannabis ab dem Jahr 2024e deutlich verbessern; nach unserer Einschätzung wird Cannovum im Jahr 2026e auf EBIT-Ebene den Break-Even erreichen.



Grundsätzlich sehen wir Cannovum durch seine erreichte Marktstellung als mögliches Übernahmeziel für strategische Investoren an, die durch einen Erwerb von Cannovum ihre Position im deutschen Cannabismarkt ausbauen könnten.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26105.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+ 49 (152) 31764553



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°