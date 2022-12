DJ PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wien (pta/06.12.2022/10:35) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Addiko Bank AG, Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Sonstiges

3. Meldepflichtige Person Name: Miodrag Kostic

4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt INFENITY MANAGEMENT LIMITED

5. Datum der Schwellenberührung 19.10.2022

6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 5,88 0,00 5,88 19.500.000 Schwellenberührung Situation in der 5,18 0 5,18 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (§ 130 Absolut indirekt (§ 133 Direkt in % (§ 130 Indirekt in % (§ 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT000ADDIKO0 0 1.146.395 0,00 5,18 Summe: 1.146.395 5,18

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe:

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Physisches oder Cash Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Settlement absolut % Summe:

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von durch Ziffer Stimmrechte in Aktien (%) sonstige Instrumente (%) beiden (%) 1 Miodrag Kostic 2 BRIDPORT 1 VENTURES LIMITED INFENITY 3 MANAGEMENT 2 5,88 5,88 LIMITED

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Kommentare Nach der letzten Major Holdings Notification der BDD M&V INVESTMENTS AD vom 21.09.2022, in der wir gemeinsam mit dem verbundenen Unternehmen Infenity Management Limited das Überschreiten der vorgeschriebenen Schwelle von 5% gemeldet haben, hat die BDD M&V Investments AD am 19.10.2022 alle ihre Anteile an der Emittentin Addiko Bank an Infenity Management Limited verkauft. Die Credit Suisse hält Aktien der Addiko Bank AG als Nominee für Infenity Management Limited und veröffentlichte am 27. Oktober eine Mitteilung über eine bedeutende Beteiligung. Beide Major Holding Notifications, eine von BDD M&V INVESTMENTS AD, die andere von der Credit Suisse Group, beziehen sich aus Sicht des endgültigen Eigentümers Miodrag Kostic auf dieselben Aktien. BDD M&V INVESTMENTS AD hält und übt keine Stimmrechte des Emittenten ADDIKO BANK AG mehr aus. BDD M&V Investments AD hat keine Major Holding Notification über einen Rückgang unter die vorgeschriebene Schwelle gesendet, da es keine wesentliche Änderung auf der Seite des endgültigen Eigentümers Miodrag Kostic gab, da die Aktien an ein verbundenes Unternehmen, Infenity Management Limited, übertragen wurden, das ebenfalls von Miodrag Kostic kontrolliert wird. Nach der Transaktion mit BDD M&V INVESTMENTS AD (die Transaktion wurde am 19. Oktober 2022 durchgeführt) kaufte Infenity Management Limited weitere Aktien der ADDIKO BANK AG und erreichte am 1. Dezember 2022 1.429.379 Aktien der Addiko Bank AG und 7,33 % der Stimmrechte, die von der Credit Suisse als Nominee gehalten werden. Die beiden Gesellschaften BDD M&V INVESTMETNS AD und INFENITY MANAGEMENT LIMITED werden von Miodrag Kostic als wirtschaftlichem Eigentümer kontrolliert. (Übersetzung)

Aussender: Addiko Bank AG Adresse: Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Tel.: +43 664 884 268 31 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com

ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

