Als Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen für verschiedene Gase profitiert Hexagon Composites vom Swing hin zu einer klimafreundlicheren Mobilität. So auch in den USA: Hier konnten die Skandinavier nun einen wichtigen Auftrag für ihre Transportmodule vermelden. Das sorgt für mehr Visibilität bei der Muttergesellschaft von Hexagon Purus.Konkret hat die Geschäftseinheit Hexagon Agility den Auftrag in Höhe von 16,2 Millionen Dollar (etwa 158 Millionen Norwegische Kronen) verbucht. Die TITAN-Transportmodule ...

