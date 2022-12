Heidelberg (ots) -Neue Ausschreibung: Der KlarText-Preis für Wissenschaftskommunikation geht in die nächste Runde! FrischPromovierte können sich bis zum 28. Februar 2023 bewerben.Die Klaus Tschira Stiftung sucht junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die 2021 oder 2022 eine sehr gute Promotion abgeschlossen haben und ihre Forschungsleistung in einem verständlichen Artikel oder einer anschaulichen Infografik einem nichtwissenschaftlichen Publikum erklären.Die Preisträgerinnen und Preisträger können sich jeweils über 7.500 Euro und die Aufnahme in das Alumni-Netzwerk der Stiftung freuen. Außerdem werden ihre Beiträge zusammen mit Wissenschaftsjournalist:innen bzw. Grafiker:innen bearbeitet und im KlarText-Magazin veröffentlicht.Der Preis der Kategorie Text wird in sieben Fachbereichen vergeben: Biologie, Chemie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Neurowissenschaften und Physik - inklusive angrenzender Fachgebiete. Aus den Bewerbungen in der Kategorie Infografik wird fächerübergreifend eine Preisträgerin oder ein Preisträger hervorgehen.Das Besondere am KlarText-Preis: Alle gewinnen! Denn alle Bewerber:innen können - ganz unabhängig von ihrer Platzierung - an einem zweitägigen Workshop vom Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) teilnehmen. Die Dozierenden des NaWik zeigen, wie professionelle Kommunikation gelingt, sowohl für das Schreiben von Texten als auch für das Visualisieren der eigenen Forschung.Das Bewerbungsportal auf unserer Website ist geöffnet und Tipps zum Erstellen des Wettbewerbsbeitrags finden Sie ebenfalls unter www.klartext-preis.de.Kontakt:Dr. Michelle WabnitzTel. 06221 533 161Isa FünfhausenTel. 06221 533 171E-Mail: kontakt@klartext-preis.deOriginal-Content von: Klaus Tschira Stiftung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130932/5387758